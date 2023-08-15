دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتاب إيتانا بونماتي، لاعبة منتخب إسبانيا، فرحة عارمة بهدف زميلتها، سلمى بارالويلو، في شباك منتخب السويد، في أعقاب مواجهة المنتخبين، ضمن منافسات كأس العالم للسيدات 2023.

واحتفلت اللاعبة إيتانا بونماتي بهدف منتخب بلادها الأول عند الدقيقة 81 بشكل "جنوني"، إذ قبّلت حذاء نظيرتها سلمى بارالويلو، التي وضعت الكرة في شباك المنافس.

وفاز زميلات إيتانا بونماتي على منتخب السويد بهدفين لواحد، ضمن الدور نصف النهائي من مونديال السيدات، الذي تستضيفه نيوزيلندا وأستراليا.

وبلغ منتخب إسبانيا نهائي كأس العالم للسيدات، للمرة الأولى على مر تاريخ مشاركاته في البطولة.