دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق نادي الاتفاق السعودي على تغريدة النجم البرتغالي لنادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، وذلك بعد أن نجح الاتفاق بتحقيق فوز ثمين على "العالمي" بهدفين مقابل هدف وحيد، في مستهل مشوار الفريقين في دوري روشن للمحترفين.

وكتب رونالدو باللغة العربية عبر صفحته على منصة "إكس" قبل المباراة التي غاب عنها بداعي الإصابة: "النصر بمن حضر".

وبعد الفوز في المباراة، أعاد حساب نادي الاتفاق على المنصة نفسها نشر ما كتبه رونالدو وعلق عليه بالقول: "عندما يكون في صفوفك فارس، يأتيك النصر".

ونجح الاتفاق بخطف فوز ثمين من النصر، في أولى مبارياته الرسمية تحت قيادة مدربه الجديد وأسطورة ليفربول سابقا، الإنجليزي ستيفن جيرارد.

وغاب رونالدو عن المباراة بعد الإصابة التي تعرض في مباراة نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال أمام الهلال، والتي انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف وحيد.