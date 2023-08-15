بيب غوارديولا يكشف مدة غياب كيفين دي بروين عن الملاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مدة غياب لاعب الفريق، كيفين دي بروين، عن الملاعب بداعي الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وشكا متوسط الميدان البلجيكي من آلام في أوتار الركبة، خلال مواجهة "السيتيسينز" مع نظيره بيرنلي، في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2023، مما اضطره إلى مغادرة الملعب في الشوط الأول.

وتحدث المدرب الإسباني عن إصابة اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، في مؤتمر صحفي سبق مواجهة النادي مع إشبيلية الإسباني: "إنها إصابة قوية، علينا أن نقرر إذا ما كان سيخضع لعملية جراحية أم لا، ولكنه سيغيب لأشهر عدّة".

فيما قال رودري عن إصابة زميله دي بروين وغيابه عن المستطيل الأخضر: "إنّه أحد أهم لاعبي النادي، بالتأكيد سنفتقده كثيرًا، سنحاول دعمه في هذه اللحظة السيئة، رأيته في ذلك اليوم وكان إيجابيًا، آمل أن نتمكن من استعادته قريباً لأنه كان مهمًا جدًا".

ومن المؤكد غياب كيفين دي بروين عن نهائي كأس السوبر الأوروبي، الأربعاء، الذي يجمع نادي مانشستر سيتي مع النادي الأندلسي.