من تسديدة "صاروخية" انفجرت في الشباك.. هدف ممفيس ديباي في الدوري الإسباني يجذب الانتباه

رياضة
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من تسديدة "صاروخية" انفجرت في الشباك.. هدف ممفيس ديباي في الدوري الإسباني يجذب الانتباه
Credit: Denis Doyle/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل ممفيس ديباي، لاعب نادي أتلتيكو مدريد، هدفاً جميلاً للغاية، في شباك نادي غرناطة، في أعقاب مواجهة الفريقين على أرض ملعب "ميتروبوليتانو"، الاثنين، وضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وجاء هدف نادي أتلتيكو مدريد الثاني عن طريق المهاجم الهولندي في الدقيقة 67 من زمن المباراة، عبر تسديدة "صاروخية" من خارج منطقة الجزاء قد انفجرت في شباك المنافس.

وتداول مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) هدف ديباي (29 عاماً)، ووصفه بعضهم بالهدف "العالمي".

وتفوّق رفاق ممفيس ديباي على ضيفهم غرناطة بثلاثة أهداف لواحد، في افتتاح مشوار الفريقين في المسابقة، لموسم 2024/2023.

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