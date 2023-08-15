النجم البرازيلي في السعودية.. هذا ما قاله نيمار عند إعلان انضمامه لنادي الهلال

رياضة
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النجم البرازيلي في السعودية.. هذا ماقاله نيمار عند إعلان انضمامه لنادي الهلال
Credit: ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الهلال السعودي، الثلاثاء، عن ضم اللاعب نيمار دا سيلفا إلى صفوف الفريق، قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر فريق "الأزرق الهلالي" فيديو، في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقاً) تضمن الإعلان عن الظفر بخدمات النجم البرازيلي، قائلاً: "الموهبة الرائعة... التي تجذب انتباه الجميع".

وقال نيمار عقب إعلان انضمامه لنادي الهلال: "أنا هنا في السعودية، أنا هلالي".

ورحل نيمار دا سيلفا عن صفوف النادي الباريسي بعد أن أمضى معه 6 سنوات، لعب خلالها 173 مباراة، وسجّل 118 هدفًا وقدّم 77 تمريرة حاسمة.

وحقق نيمار (31 عاماً) مع نادي باريس سان جيرمان عدداً من الألقاب، أبرزها: الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

وارتدى النجم البرازيلي قميص منتخب "السامبا" في 124 مباراة دولية، أحرز خلالها 77 هدفاً وصنع 56 آخرين.

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