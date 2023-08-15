ساعة "روليكس".. إعلامي يُقدم هدية ثمينة للاعب اتحاد جدة وسط تفاعل واسع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغردون مع إهداء إعلامي ساعة قيل إنها من طراز "روليكس" للاعب نادي اتحاد جدة السعودي، البرازيلي فابينيو، بعد نهاية أولى مباريات الفريق في "دوري روشن للمحترفين" بالفوز بثلاثية نظيفة الإثنين.

ونشر الإعلامي الدكتور إبراهيم الفريان، مقطع فيديو عبر صفحته على "إكس" وهو يقوم بإهداء ساعة قال إنها من طراز "روليكس" لفابينيو بعد المباراة.

وعلق الفريان على المقطع الذي انتشر بشكل واسع في الأوساط الكروية حول العالم بالقول: "لقد كان فابينيو أفضل لاعب في المباراة لذلك أهديته روليكس".

وجاء تعليق الفريان على منشور لصفحة تُغطي أخبار ليفربول الذي كان يلعب له فابينيو جاء فيه: "لقد أُهدي فابينيو روليكس من جانب مشجع لأنه لعب بشكل جيد... لا لا يمكننا منافسة السعوديين"، على حد تعبيره.

وتداول مغردون وإعلاميون رياضيون أبرزهم الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الفيديو على منصاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.