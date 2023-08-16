الأهلي السعودي يُعلن تعرض فيرمينو للإصابة ويكشف موقفه من مباراة الخليج

دبي، الإمارات العربية لمتحدة (CNN) – أعلن الأهلي السعودي إصابة نجمه البرازيلي، روبيرتو فيرمينو، الأربعاء، وغيابه عن المباراة القادمة للفريق أمام الخليج.

وقال النادي في بيان نشره على صفحته الرسمية عبر "إكس" (تويتر سابقا): "تعرض اللاعب روبيرتو فيرمينو لشد في العضلة الخلفية أثناء التدريبات الأخيرة".

وأشار الأهلي إلى أن مدرب الفريق قرر إراحة اللاعب وعدم إشراكه في مباراة الخليج المقبلة على أن "يتابع مع الجهاز الطبي جلسات صباحية ومسائية من أجل العودة للتدريبات".

وكان مهاجم ليفربول السابق قد تألق في المباراة الأولى للفريق في دوري روشن للمحترفين أمام الحزم وسجل "هاتريك" ليساهم بفوز فريقه بثلاثية مقابل هدف وحيد.

يذكر أن فيرمينو انتقل إلى صفوف الأهلي هذا الموسم مجانا بعد نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي.