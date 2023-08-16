دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أجرى رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، اتصالاً مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد انضمامه لنادي الهلال السعودي بعقدٍ ممتد لموسمين حتى عام 2025.

ونشر الوليد بن طلال فيديو عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقاً)، أظهر إجرائه اتصال فيديو مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال غير الربحية، فهد بن نافل، ونيمار، في أعقاب توقيع العقد بين الطرفين.

ورحب رجل الأعمال السعودي بالنجم البرازيلي، وقال له: "أتيت للمملكة العربية السعودية التي تعتبر الأولى في آسيا.. من يجلس بجانبك هو فهد بن نافل المسؤول الأول عن الفريق..رقم 1 في آسيا والشرق الأوسط".

ويُعرف الأمير الوليد بن طلال، بتشجعيه لنادي الهلال السعودي، وسبق وأن قدم عددًا من المكافآت لأفراد الفريق.