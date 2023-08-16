دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قدّم الهلال السعودي هدية "خاصة" للاعب كرة السلة، اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، بعد ممازحته للفريق في وقت سابق، حول ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف النادي.

وحينها كان لاعب كرة السلة الشهير قد كتب عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقاً): "الهلال يمكنك أن تأخذني، أبدو مثل كيليان مبابي"، بالتزامن مع تقارير صحفية تربط مهاجم نادي باريس سان جيرمان بـ"الأزرق الهلالي" مقابل رسوم مالية قياسية.

وغرّد حساب الهلال، الأربعاء، بصور تتضمن قميص خاص باسم اللاعب يانيس أنتيتوكونمبو، قائلاً: "قميصك جاهز..مرحبًا بك في عائلتنا".

ولم يتعاقد "الأزرق الهلالي" مع مبابي هذا الصيف، بل نجح بالظفر بخدمات زميله السابق، البرازيلي نيمار دا سيلفا.