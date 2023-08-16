دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الوحدة السعودي، الأربعاء، ضم اللاعب المغربي جواد الياميق إلى صفوف الفريق، قادمًا من نادي بلد الوليد الإسباني.

ونشر النادي الناشط في الدوري السعودي للمحترفين فيديو، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، تضمن الإعلان عن الظفر بخدمات المدافع المغربي، قائلاً: "أسد جديد يكمل مسيرة أسود الأطلسي مع الوحدة".

وقال اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عقب ذلك: "أنا فخور جدًا بارتداء قميص نادي الوحدة، جواد الياميق وحداوي".

وقضى الياميق ما يقرب 3 سنوات مع النادي الإسباني، لعب خلالها 70 مباراة، وسجّل 3 أهداف وصنع اثنين.

وكان جواد الياميق، الذي لديه 27 مباراة دولية، أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في تحقيق منتخب المغرب لإنجاز غير مسبوق، من خلال التأهل للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.