(CNN) -- في شهر واحد فقط مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالفعل إلى آفاق جديدة.

بعد فوزه بنتيجة 1/4 على منافسه فيلادلفيا يونيون، تأهل نادي إنتر ميامي إلى المباراة النهائية من كأس الدوري.

وأحرز ميسي هدف فريقه الثاني بطريقة جميلة للغاية، عند الدقيقة 20 من زمن المباراة، عبر تسديدة أرضية من منطقة بعيدة عن شباك المنافس.

وكان هدف ليونيل ميسي في مرمى نادي فيلادلفيا يونيون هو التاسع له في 6 مباريات فقط، منذ انضمامه إلى النادي الأمريكي، إذ سجّل في كلّ من مبارياته الست حتى الآن، ليحتل الصدارة في ترتيب هدّافي كأس الدوري.

عقب أسابيع قليلة فقط في نادي إنتر ميامي، أصبح النجم الأرجنتيني بالفعل في المركز الثالث في قائمة الهدافين على مر تاريخ النادي، ويفصله 20 هدفاً فقط عن مواطنه غونزالو هيغواين، الذي يحتل الصدارة.

وتقرر أن يلتقي نادي إنتر ميامي مع نظيره ناشفيل في المشهد الختامي من كأس الدوري، وذلك في 19 أغسطس/ آب الجاري في ناشفيل بولاية تينيسي

يشار إلى أنه تم توسيع كأس الدوري، وهي بطولة سنوية بين "MLS" و "Liga MX" المكسيكي، هذا العام، لتشمل جميع الفرق في كلّ دوري.