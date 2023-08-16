دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على وداع نيمار دا سيلفا، بعد رحيله عن صفوف الفريق وانضمامه لنادي الهلال السعودي لمدة موسمين حتى عام 2025.

وأصدر النادي الباريسي بيانًا حمل رسالة شكر للنجم البرازيلي، وقال رئيس مجلس إدارة الفريق، ناصر الخليفي: "من الصعب دائمًا توديع لاعب رائع مثل نيمار، أحد أفضل اللاعبين في العالم، لن أنسى أبداً اليوم الذي وصل فيه إلى باريس سان جيرمان، وما ساهم به في نادينا ومشروعنا على مدار السنوات الست الماضية، لقد حظينا بلحظة رائعة".

وأضاف الخليفي: "سيظل نيمار دائمًا جزءًا كبيرًا من تاريخنا، أود أن أشكر نيمار وعائلته، نتمنى له كل التوفيق في المستقبل وفي مغامرته القادمة".

ورحل لاعب منتخب "السامبا" عن نادي باريس سان جيرمان بعد أن قضى مع الفريق 6 سنوات، حقق خلالها عددًا من الإنجازات الجماعية والفردية.

ولعب نيمار دا سيلفا 173 مباراة مع النادي الباريسي، وسجّل 118 هدفًا وقدّم 77 تمريرة حاسمة، وظفر بعدد من البطولات، منها: الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.