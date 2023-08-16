دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم الإعلامي السعودي، إبراهيم الفريان، هدية إلى النجم الفرنسي لنادي اتحاد جدة، كريم بنزيما، وهي نسخة من القرآن باللغة الفرنسية وذلك بعد أن منح ساعة "روليكس" للاعب البرازيلي فابينيو قبل يومين.

ونشر الفريان مقطع فيديو عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا، ظهر فيه وهو يّقدم هدية لبنزيما أثناء مغادرة الثاني بمرافقة الحراسة.

وكتب الإعلامي السعودي على الفيديو: "عطيته نسخه من القران الكريم مترجم باللغة الفرنسية".

وأثار الفريان تفاعلا على مدار اليومين الماضيين بعد أن قدم ساعة روليكس لفابينيو بعد مباراة الاتحاد مع الرائد في مستهل مشوار الفريق في دوري روشن للمحترفين، والتي انتهت بفوز "النمور" بثلاثية نظيفة.

ويعتنق بنزيما الديانة الإسلامية وكان قد أدى مناسك العمرة في مدينة مكة بعد نهاية مشاركة الفريق في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.