دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو سابقة من خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها رجل الدين الفلسطيني كمال الخطيب وما قاله عن صفقة انضمام اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي، متسائلين عما سيقوله بعد إعلان انتقال اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى نادي الهلال السعودي.

وكان الخطيب قد قال في خطبة الجمعة في يناير/ كانون الثاني 2023: "اليوم الصبح أقرأ قال مبارح كان لعب لعبة هذا رونالدو قال مبهورين منجنين مصروعين قال الآن دخلت السعودية التاريخ، لا إله إلا الله، والله إن هذا الكلام يبكي.."

وتابع الخطيب حينها قائلا: "الآن دخلت التاريخ هذه الأرض؟ الآن دخلت التاريخ لأن رونالدو صار يلعب معكم؟ من أدخلكم التاريخ؟ من أدخل العرب كل العرب التاريخ إلا محمد ابن عبدالله ابن مكة ابن طيبة.."

ويذكر أن إعلان نادي الهلال عن انضمام نيمار لصفوفه والمنشور على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) قد نال 204 ملايين مشاهدة (حتى كتابة هذا التقرير) وسط تفاعل واسع بين عشاق الدوري السعودي ومحبي النجم البرازيلي.