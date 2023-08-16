أمير سعودي يتحدث عن ظهور المشجع "أبو فهد" في فيديو تقديم نيمار للهلال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الأمير عبدالرحمن بن مساعد رسالة شكر للمركز الإعلامي بنادي الهلال على فيديو تقديم اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، وإظهار المشجع الهلالي ناصر بن عفيصان.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد على صفحته عبر منصة "إكس": "يشكر المركز الإعلامي لنادي الهلال على هذا الإعلان الذكي المتميز المليء بالرسائل التي تظهر بلدنا العظيم بماضيه المجيد وحاضره السعيد ومستقبله الفريد بعون الله ثم بقيادته العظيمة وشعبه العظيم".

وتابع رئيس الهلال سابقا بالقول: "كذلك اظهار هذا الرجل الفاضل الوقور والخلوق والعاشق للهلال ابو فهد ناصر بن عفيصان في اعلان صفقة نيمار لمسة وفاء رائعة".

وختم الأمير عبدالرحمن بن مساعد بالقول: "رأست الهلال لست سنوات ونصف وكنت أرى العم ناصر يوميًا وفي كل تمرين للنادي وأظنه لازال يفعل ذلك"، وأردف بالقول: "الله يعطيه الصحة والعافية وطولة العمر.. شكرًا لإدارة الهلال ومركزه الإعلامي".

وكان الهلال قد أعلن التعاقد مع نيمار قادما من نادي باريس سان جيرمان الثلاثاء، في صفقة يُعتقد أنها كلفت خزينة النادي 98 مليون دولار أمريكي تقريبا.