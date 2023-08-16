دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المنتخب السعودي، الأربعاء، عن خوضه مباراتين وديتين في سبتمبر/ أيلول المقبل، ضمن أيام "الفيفا" الدولية، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023.

وتقرر أن يواجه "الأخضر" منتخب كوستاريكا في يوم 8 من الشهر المقبل، ثمّ منتخب كوريا الجنوبية في يوم 12، على أرض ملعب "سانت جيمس بارك"، معقل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، المملوك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ويستعد المنتخب السعودي لنهائيات بطولة القارة الصفراء المقررة في يناير/ كانون الثاني من العام المقبل في قطر، إذ يتواجد الفريق في المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات: عُمان وقيرغيزستان وتايلاند.

وفقاً لقناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، فإن الإيطالي روبرتو مانشيني سيتولى تدريب "الأخضر" بعقدٍ ممتد حتى عام 2027، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.