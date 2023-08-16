السعودية.. عدد مشاهدات إعلان نيمار مقارنة بميسي يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عدد مشاهدات إعلان نادي الهلال السعودي عن ضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع عدد مشاهدات إعلان انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي انتر ميامي الأمريكي، الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونال إعلان نادي الهلال المنشور على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) 186 مليون مشاهدة (حتى كتابة هذا التقرير) مقارنة بـ17 مليون مشاهدة لإعلان نادي انتر ميامي.

وقال نيمار عقب إعلان انضمامه لنادي الهلال: "أنا هنا في السعودية، أنا هلالي"، وذلك بعد رحيله عن نادي باريس سان جيرمان الذي أمضى معه 6 سنوات، لعب خلالها 173 مباراة، وسجّل 118 هدفًا وقدّم 77 تمريرة حاسمة.

وحقق نيمار (31 عاماً) مع نادي باريس سان جيرمان عدداً من الألقاب، أبرزها: الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

وارتدى النجم البرازيلي قميص منتخب "السامبا" في 124 مباراة دولية، أحرز خلالها 77 هدفاً وصنع 56 آخرين.