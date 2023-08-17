دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشاد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الخميس، باستقطاب الأندية السعودية للاعبين بارزين من الدوريات الأوروبية مشيرا إلى أن دوري كرة القدم في المملكة اليوم لا يقل عن الدوريات الأوروبية.

وقال خلفان عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "إذا استمرت أندية المملكة العربية السعودية في استقطاب اللاعبين الدوليين في دوري الأندية فإن ذلك سيفرز بزوغ لاعبين سعوديين تمرسوا على اللعب مع اللاعبين الكبار...اليوم الدوري السعودي لا تقل اهميته عن أي دوري عالمي"

وتابع نائب رئيس شرطة دبي بالقول: "هذا الاحتكاك مع اللاعبين الكبار سيقلص الفجوة بين اللاعبين السعوديين واللاعبين الدوليين".

وتابع نائب رئيس شرطة دبي بالقول: "اليوم أنظار العالم الى نتائج الفرق السعودية ودوريها".

وأردف خلفان قائلا: "اليوم محطات العالم....تبحث عن نتائج المشاهير من اللاعبين الذين يلعبون في الدوري السعودي".

وكانت الأندية السعودية قد تعاقدت مع العديد من نجوم كرة القدم من حول العالم أولهم كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وآخرهم حتى الآن كان النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.