للمرة الأولى.. مانشستر سيتي يحصد لقب كأس السوبر الأوروبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حصد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لقب كأس السوبر الأوروبي 2023، بعد تفوّقه على نظيره إشبيلية الإسباني في المباراة النهائية، بركلات الترجيح بنتيجة 4/5، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكان النادي الأندلسي قد تقدم بالنتيجة أولاً عبر يوسف النصيري في الدقيقة 25، قبل أن يعادل كول بالمر لفريق "السيتيسينز" عند الدقيقة 63، لتذهب المباراة لركلات الترجيح.

وحقق النادي الإنجليزي لقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى على مر تاريخه.

كان مانشستر سيتي قد حقق الثلاثية في الموسم الماضي 2023/2022، بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.