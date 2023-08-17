دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال، أن كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، لعب دوراً بارزاً في قدوم نجوم لعبة كرة القدم إلى المملكة العربية السعودية.

وكانت أندية دوري "روشن" السعودي قد نجحت بالظفر بخدمات أبرز اللاعبين حول العالم، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

في حوار مع حساب نادي الهلال الرسمي، تحدّث النجم البرازيلي عن دور نظيره البرتغالي في انتقال أفضل اللاعبين للدوري السعودي، قائلاً: "أنا أؤمن أن كريستيانو رونالدو كان الرائد في ذلك، ووصفه الجميع حينها بالمجنون أو شيء من هذا القبيل، واليوم أنت ترى الدوري ينمو أكثر وأكثر".

وعن مواجهته لأفضل اللاعبين في المسابقة، قال نيمار: "إنني متحمس لمواجهة العديد من اللاعبين على أعلى مستوى في الفرق الأخرى، إنه لأمر يلامس مشاعرك، يحمسك لتلعب بأفضل شكل ممكن وهو أمر متوقع، عندما تواجه رونالدو، بنزيما، فيرمينو، الإثارة تكون في ذروتها، ولذلك أنا سعيد جداً للانضمام لهذا الدوري، مواجهتهم ستكون أمراً رائعاً، ستكون منافسة مميزة".

وحول سبب انتقاله لدوري "روشن" وطموحه مع "الأزرق الهلالي"، قال نيمار دا سيلفا: "أنا متحمس جداً، سعيد بالانضمام إلى دوري جديد، إنها تجربة جديدة وتحدٍ جديد، وبالطبع أنا متحمس لكتابة التاريخ، تدفعني التحديات، من الأكيد أن مثل هذا التحدي يعزز ثقتك بنفسك، أنا هنا لأساعد الدوري أن يكون أكبر وأكبر".

وتابع: "هناك العديد من التغيرات، لقد أبرموا العديد من الصفقات، بالتأكيد سيكون الدوري تنافسياً للغاية، خاصة بعد التعاقدات التي جرت في سوق الانتقالات الصيفية هذه، أتوقع أن نحظى بموسم مميز ونحقق أهدافنا، أعتقد أن التنافسية أمر مهم، ولهذا السبب انضممت إلى هذا الدوري، بالطبع إنه تغيير كبير جداً، لكنه تحدٍ مغاير".

وأتمّ النجم البرازيلي: "نهدف للفوز بالمزيد من الألقاب وتحقيق طموح النادي، أنا متحمس لذلك كثيراً، أنا أعتقد أنه من المهم أن نمتلك الجودة في الفريق، بالطبع إنها تساعد، في العديد من القرارات التي تتخذها في مسيرتك، وقد كانت كذلك بالنسبة لي وكما قلت فأنا متحمس لكتابة فصل جديد من قصتي...سأبذل قصارى جهدي من أجل النادي، هذا ما سأكون عليه دائماً في الميدان".