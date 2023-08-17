دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي، على انضمام اللاعب نيمار دا سيلفا لنادي الهلال، بعقدٍ ممتد لموسمين وحتّى عام 2025.

في تصريحات نقلها حساب دوري "روشن" السعودي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، قال المدرب البالغ من العمر 43 عاماً: "اسم نيمار يتحدث عن نفسه، إنه يعطيني الكثير من المتعة خلال السنوات التي شاهدته فيها، مع الفرق التي لعب معها سواء باريس سان جيرمان أو منتخب البرازيل".

وأضاف جيرارد: "لا أعتقد أنه أخذ الكثير من التقدير للأرقام التي قام بتحقيقها خلال العقد الماضي".

وأوضح ستيفن جيرارد أنه لا يريد قدوم النجم البرازيلي للدوري السعودي للمحترفين، قائلاً: "لا أريده أن يأتي لأنه لن يأتي لفريقي".

وأكد مدرب نادي الاتفاق أن نيمار: "سيعطي الدوري الكثير من السمعة والقيمة والجودة، هو نجم عالمي مشهور، اسمه يتحدث عنه، ويجعل عملي أكثر صعوبة".