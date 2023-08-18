دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه البرازيلي نيمار دا سيلفا رسالة لجماهير الهلال قبل توجهه إلى العاصمة السعودية، الرياض، الجمعة.

وقال نيمار في مقطع فيديو نشره الهلال عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "مرحبا يا مشجعي الهلال، هيا بنا إلى الرياض، أراكم قريبا".

وكان النادي السعودي قد أعلن الثلاثاء التعاقد مع اللاعب البرازيلي قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد حتى عام 2025.

ووصلت قيمة صفقة انتقال اللاعب البرازيلي إلى النادي السعودي إلى أكثر من 98 مليون دولار أمريكي، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".