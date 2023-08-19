دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد أن سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، سيقدم أداءً على أعلى مستوى خلال منافسات الموسم الجاري 2024/2023.

وكان فريق "الأزرق الهلالي" قد عزز صفوفه بأكثر من صفقة هذا الصيف، آخرها التعاقد مع اللاعب نيمار دا سيلفا، مما أثار تكهنات حول مدى تأثير الدوسري على خط مقدمة الفريق بوجود النجم البرازيلي في المرحلة المقبلة.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "في رأيي أن سالم أهم لاعب في آسيا وقدم ما لايمكن نسيانه أو تجاهله لمنتخب بلاده ولناديه وإنجازاته عظيمة لكليهما".

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق: "عندي يقين أنه سيقدم أكثر وأكثر فهو من طينة اللاعبين الكبار بدون جدال ومتأكد بحول الله أن ما سيقدمه هذا الموسم مع المنتخب والهلال سيكون أجمل مواسمه".

ورد اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً على تغريدة الأمير عبد الرحمن بن مساعد، قائلاً: "شكرا سمو الأمير على كلماتكم المحفزه وشهادة اعتز بها كثيرا.. وسأكون عند حسن ظنكم الكريم إن شاء الله".