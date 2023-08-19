دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو لرد فعل اللاعب كريستيانو رونالدو، على خسارة فريقه النصر من نظيره التعاون بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأظهر الفيديو عدم رضا النجم البرتغالي وشعوره بالحسرة بعد تلقي فريق "العالمي" الهزيمة في ثاني جولات دوري "روشن" لموسم 2024/2023.

وخسر رونالدو ورفاقه للمرة الثانية على التوالي، ليقع الفريق في المراكز الأخيرة على سلم ترتيب المسابقة دون أي نقطة.

وكان كريستيانو رونالدو (38 عاماً) قد قاد نادي النصر مؤخراً لتحقيق لقب البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان) 2023، على حساب نادي الهلال، إلا أن الفريق عجز عن تجنب سوء النتائج في بداية منافسات الدوري السعودي للمحترفين.