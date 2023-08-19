دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي أهلي جدة السعودي، السبت، ضم اللاعب ميريح ديميرال إلى صفوف الفريق، بعقدٍ ممتد حتّى عام 2026، قادماً من نادي أتالانتا الإيطالي.

ونشر النادي الصاعد مؤخراً لدوري "روشن" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو، حمل الإعلان عن الظفر بخدمات المدافع التركي، وعلّق قائلاً: "مُحـارب آخـر يعـزز كتيبتنـا".

وقال اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً على أعقاب ذلك: "أنا لا أحب الخسارة، أريد أن يكون فريقي بالمقدمة، لدينا جماهير قادرة على تحويل أي ملعب إلى بركان"، مُضيفاً: "شاهدتهم أول مباراة وأذهلوني، لا يمكن الانتظار للعب من أجلهم، أنا ميريح ديميرال، أنا جاهز للقتال".

وكان ديميرال قد انضم لنادي أتالانتا في يوليو/ تموز 2022، قادماً من نادي يوفنتوس، ومنذ ذلك الحين لعب 70 مباراة، سجّل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

على الصعيد الدولي، مثّل ميريح ديميرال منتخب تركيا في 39 مباراة دولية، أحرز خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.