من جديد.. محمد صلاح يحقق أرقاماً قياسية مع نادي ليفربول الإنجليزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساهم اللاعب محمد صلاح في فوز نادي ليفربول على نظيره بورنموث بنتيجة 1/3، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "أنفيلد"، السبت، وضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكّن النجم المصري من تسجيل هدف فريق "الريدز" الثاني في الدقيقة 36 من زمن المباراة، إذ وضع الكرة في الشباك بعد أن ارتدت من تصدي حارس المنافس لركلة الجزاء.

بهذا الهدف، انفرد صلاح (31 عاماً) بالمركز الخامس على سلم ترتيب هدّافي نادي ليفربول على مر التاريخ، برصيد 187 هدفاً، متجاوزاً اللاعب السابق ستيفن جيرارد، الذي أحرز 186 هدفاً.

ووصل محمد صلاح للمساهمة التهديفية رقم 200 في مسابقة (البريميرليغ)، إذ سجّل 140 هدفاً وصنع 60 هدفا، وهو اللاعب رقم 12 الّذي يصل لهذا الرقم.