دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حظي نيمار دا سيلفا باستقبال حافل، خلال حفل تقديمه كلاعب جديد في صفوف نادي الهلال السعودي، والذي أقيم في استاد الملك فهد الدولي، السبت.

وحضر عشرات الآلاف من جمهور "الأزرق الهلالي" في مدرجات الملعب، وحرصوا على الترحيب بالنجم البرازيلي وترديد هُتافات باسمه.

وأعرب نيمار عن سعادته بهذا الحفل، قائلاً: "سعيد بتواجدي اليوم أمامكم، في هذه الأجواء الحماسية، سنقدم المزيد والمزيد من أجلكم، أملي أن أحرز لقبا معكم ومع هذا النادي الكبير، دعونا نستمتع مع نادي الهلال في هذا الموسم والمواسم المقبلة، ونحقق بطولات كبيرة معه".

ويستعد نيمار دا سيلفا للظهور الأول في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2024/2023، عندما يواجه فريقه الهلال نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثانية.