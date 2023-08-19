نيمار يصل إلى الرياض.. والهلال السعودي يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مساء الجمعة، إلى العاصمة السعودية، الرياض، للانضمام لنادي الهلال السعودي، بعد إبرام اتفاق بين الجانبين، لضمه حتى عام 2025.

ونشر نادي الهلال السعودي صورًا للاعب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، من داخل صالة الوصول بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وهو يرتدي وشاح نادي الهلال، معلقا عليها بالقول: "التاريخي نيمار في الرياض".

واستقبل مسؤولون سعوديون ومشجعون من فريق الهلال، النجم البرازيلي بعد وصوله، بالقهوة السعودية والورود، بحسب ما أظهر مقطع فيديو، نشرته قناة "الإخبارية" السعودية.

وقال نيمار بعد وصوله: "أنا هنا في المملكة العربية السعودية، شكرا لكم".

وانتقل نيمار إلى صفوف "الأزرق الهلالي" قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 98 مليون دولار، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".