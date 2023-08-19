حارس مرمى النصر وليد عبدالله (بالقميص الأخضر) مع عدد من زملائه بالفريق خلال المباراة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتعليق كوميدي بين أحد الحضور مخاطبا حارس مرمى نادي النصر السعودي، وليد عبدالله.

ويُسمع في مقطع الفيديو الذي جاء في اللحظات الأولى من انطلاق مباراة النصر ضد التعاون قول صاحب المقطع: "يا وليد الماتش بدأ.. الماتش بدأ يا وليد.. يا وليد يا وليد.. حتضيعنا يا وليد من أول لقطة.."

وتعرض نادي النصر للخسارة الثانية على التوالي، الجمعة، أمام نادي التعاون على ملعب النصر، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وافتتح لياندر تاوامبا أهداف اللقاء لصالح التعاون في الدقيقة الـ21 من ضربة رأسية مرسلة من ركلة ركنية، قبل أن يضيف زميله أحمد باحسين، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، في شباك "العالمي".

وبعد الفوز، علق نادي التعاون قائلا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "ممنوع المرور"، وأضاف: "نحن هنا نحن التعاون"، و"دامت أفراحك يالذيب".

وكتب النصر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، موجها رسالة للمشجعين: "الأجمل والأفضـل دائمًا شكرًا لحضوركم ودعمكم".