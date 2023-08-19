النصر السعودي يتلقى الهزيمة الثانية.. والتعاون بعد فوزه: نحن هنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تعرض نادي النصر السعودي، للخسارة الثانية على التوالي، الجمعة، في المباراة التي جمعته أمام نادي التعاون على ملعب النصر، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وافتتح لياندر تاوامبا أهداف اللقاء لصالح التعاون في الدقيقة الـ21 من ضربة رأسية مرسلة من ركلة ركنية، قبل أن يضيف زميله أحمد باحسين، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، في شباك "العالمي".

وبعد الفوز، علق نادي التعاون قائلا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "ممنوع المرور"، وأضاف: "نحن هنا نحن التعاون"، و"دامت أفراحك يالذيب".

وكتب النصر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، موجها رسالة للمشجعين: "الأجمل والأفضـل دائمًا شكرًا لحضوركم ودعمكم".

وكان النصر قد خسر مباراته الأولى في الدوري السعودي هذا الموسم، بنتيجة هدفين لهدف واحد، أمام مضيفه الاتفاق.