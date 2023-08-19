دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف احتفال ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق، مع لاعبي الفريق بتحقيق الفوز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين، أنظار متابعي لعبة كرة القدم.

وقاد المدرب الإنجليزي نادي الاتفاق للتغلب على منافسه الحزم بهدفين نظيفين، في الجولة الثانية من دوري "روشن" لموسم 2024/2023.

ونشر حساب نادي الاتفاق عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو، أظهر فرحة عارمة عند لاعبي الفريق ومدربهم، وعلّق قائلاً: "حبايب لقلبي وأنا أموت فيهم، فرحة الكوماندوز بتحقيق الانتصار على الحزم".

وردد لاعبو النادي خلال تواجدهم في غرفة الملابس: "يا جيرارد يا أوبها، إيه العظمة ده كلها".

وكان ستيفن جيرارد، البالغ من العمر 43 عاماً، قد تولى تدريب النادي السعودي في يوليو/ تمّوز الماضي.