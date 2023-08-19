دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت النيابة العامة السعودية، السبت، ضرورة أن "تلتزم الجماهير الرياضية بأنظمة ولوائح إقامة المباريات الرياضية، وعدم النزول لأرضية الملعب، أو تعطيل اللعب، أو التأثير على سلامة الآخرين"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجاء ذلك بعدما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاقتحام أشخاص ملعب كرة قدم في السعودية.

وردًا على ذلك، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية "أهمية التزام الجماهير الرياضية بأنظمة ولوائح إقامة المباريات الرياضية، ومن بينها، عدم النزول لأرضية الملعب، أو تعطيل اللعب، أو التأثير على سلامة الآخرين، أو ارتكاب أي سلوك مخالف"، بحسب البيان.

وأهاب المصدر "بجميع الجماهير الالتزام بذلك، وعدم مخالفة هذه التعليمات، أو ارتكاب ما من شأنه تشويه الفعاليات أو المناسبات بشكل عام، والرياضية بشكل خاص"، طبقًا لما أفادت (واس).

وكانت وزارة الداخلية السعودية قالت في بيان، في وقت سابق، السبت: "صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالتنسيق مع وزارة الرياضة، تم ضبط 3 أشخاص لاقتحامهم ملعب مباراة كرة قدم بدخول أرضيته، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".