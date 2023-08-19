دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد توفيق تونسي، المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي الوحدة السعودي، أن طارق حامد، لاعب نادي اتحاد جدة، ضمن دائرة اهتمامات الفريق للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن متوسط الميدان المصري في طريقه للرحيل عن فريق "النمور"، بعد قدوم الفرنسي نغولو كانتي والبرازيلي فابينيو.

وقال توفيق تونسي لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "MBC": "كلمنا نادي الاتحاد بشأنه (طارق حامد)..لكن فاوضنا الكثير من اللاعبين، وطارق من اللاعبين الذين تمت مفاوضتهم بعلم ناديه".

وتابع: "لسا الاتحاد ما خلص مع اللاعب، وطارق ضمن دائرة اهتمامات النادي هو وغيره، وإذا كان الاتحاد لا يريده، سيكون نادي الوحدة من الأندية التي تفكر بالتعاقد معه".

وأكمل توفيق تونسي: "محترف أجنبي من بطل الدوري (الاتحاد) سيقدم الإضافة، (طارق) لاعب منسجم، لا مانع أن نفكر به".

وكان اللاعب المصري البالغ من العمر 34 عاماً قد انضم لنادي اتحاد جدة في يوليو/ تموز 2022، وحقق مع الفريق لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الفائت.