ألكساندر ميتروفيتش إلى الهلال السعودي.. واللاعب يعلّق: "دفاعك مرعوب"

الأحد ،

نشر الأحد ، 20 اغسطس / آب 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الهلال السعودي عن ضم اللاعب ألكساندر ميتروفيتش إلى صفوف الفريق، لمدة 3 مواسم وحتّى عام 2026، قادماً من نادي فولهام الإنجليزي.

ونشر فريق "الأزرق الهلالي" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطات مصورة من توقيع مراسم العقد بين الطرفين، والتي جرت في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال ميتروفيتش في فيديو يحمل الإعلان عن انضمامه لنادي الهلال: "أنا مشتعل..دفاعك مرعوب".

ورحل المهاجم الصربي عن نادي فولهام الذي انضم إليه في عام 2018، وشارك معه في 206 مباراة، قد سجّل خلالها 111 هدفاً وقدّم 22 تمريرة حاسمة.

على الصعيد الدولي، يمتلك ميتروفيتش (28 عاماً) 81 مباراة مع منتخب صربيا، وأحرز خلالها 52 هدفاً وصنع 4 آخرين.