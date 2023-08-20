دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، على تهنئة منتخب إسبانيا بفوزه بلقب كأس العالم للسيدات 2023، الذي أقيم في أستراليا ونيوزيلندا.

وكتب أوباما عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "تهانينا لإسبانيا على فوزها الأول بلقب مونديال السيدات، سوف تعود الولايات المتحدة الأمريكية في المرة القادمة".

وحقق منتخب إسبانيا اللقب للمرة الأولى على مر تاريخ مشاركاته في البطولة، فيما كان المنتخب الأمريكي، حامل اللقب في نسختي 2015، و2019، قد خرج من دور الـ16.

وظفر منتخب إسبانيا باللقب بعد تغلبه على منتخب إنجلترا، بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض ملعب أستراليا في مدينة سيدني.