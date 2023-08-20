تفاعل مع طريقة تقديم حكيم زياش كلاعب جديد في نادي غلطة سراي التركي

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نشر الأحد ، 20 اغسطس / آب 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انضم المهاجم المغربي حكيم زياش إلى صفوف غلطة سراي، على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي مع أحقية الشراء المجاني، حسبما أعلن عنه النادي التركي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدّم نادي غلطة سراي لاعبه الجديد بطريقة مختلفة قد أثارت تفاعلاً بين مغرّدين على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

خلال تقديمه، ارتدى زياش قميص فريقه ووشاحاً يحمل شعار النادي، وجلس في مدرجات الملعب، في أعقاب مواجهة غلطة سراي لنظيره طرابزون سبور، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي.

وفاجأ حكيم زياش زملائه اللاعبين بوجوده وسط أنصار الفريق، وقد شارك في التشجيع وترديد هُتافات خاصة.

وقضى المهاجم المغربي ما يقرب 3 سنوات مع فريق "البلوز"، لعب خلالها 107 مباراة، وسجّل 14 هدفاً وقدّم 13 تمريرة حاسمة.

ووحقق زياش (30 عاماً) عدداً من الألقاب مع نادي تشيلسي، منها: دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.