بهدف "مُذهل".. ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي لحصد الذهب للمرة الأولى

(CNN) -- سجّل اللاعب ليونيل ميسي هدفاً مُذهلاً، ساهم من خلاله بفوز نادي إنتر ميامي الأمريكي بلقب كأس الدوري، وهو اللقب الأول للفريق، بعد التفوق على نادي ناشفيل بركلات الترجيح بنتيجة 9/10، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

نظراً لأن كلا الناديين يلعبان للحصول على أول لقب لهما على الإطلاق منذ انضمامهما إلى (MLS) في عام 2020، كان النجم الأرجنتيني هو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 23 بطريقة جميلة للغاية، إذ سدد كرة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك المنافس.

في الشوط الثاني، أحرز نادي ناشفيل التعادل عند الدقيقة 57 من ضربة رأسية، قبل أن تذهب المباراة لركلات الترجيح لمعرفة الفائز باللقب.

وسجّل كلّ من ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بعض من ركلات ترجيح نادي إنتر ميامي، إذ تحولت الركلات إلى "الموت المفاجئ"، بعد أن كانت هناك حاجة إلى حراس المرمى للقيام بالتسديد أيضاً، لينجح رفاق ليونيل بحسم الركلات لصالحهم في النهاية.

على الرغم من أن نادي إنتر ميامي يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري الأمريكي لكرة القدم، إلا أن النادي شهد تحولاً كبيراً منذ انضمام ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم 2022، إلى الفريق في يونيو/ حزيران الماضي.

وحقق النادي رقماً قياسياً بتجنب الهزيمة بسبع مباريات متتالية في مسابقة كأس الدوري، فيما اعتلى النجم الأرجنتيني صدارة ترتيب الهدّافين برصيد 10 أهداف.

على المستوى الفردي، بفوزه بلقب كأس الدوري، حصل ميسي على الكأس رقم 44 في مسيرته، ليصبح أكثر لاعب كرة قدم للرجال تتويجاً في تاريخ الرياضة، وفقاً لشبكة "ESPN".

وسبق وأن تم توسيع كأس الدوري، وهي بطولة سنوية بين (MLS) و (Liga MX) المكسيكي، لتشمل جميع الفرق في كل دوري.

وبهذا الفوز، تأهل نادي إنتر ميامي مباشرة إلى دور الـ 16 من دوري أبطال الكونكاكاف 2024.