فيديو "قول ليونيل ميسي" يتصدر التفاعل بالسعودية صباح الأحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر هدف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي مع ناديه انتر ميامي أبرز المواضيع التي تفاعل عليها نشطاء على موقع أكس (تويتر سابقا) في المملكة العربية السعودية صباح الأحد.

وتداول نشطاء مقطع فيديو للهدف الذي أحرزه ميسي في مرمى نادي ناشفيل في الدقيقة 23 مفتتحا التسجيل قبل أن يعادل الجانب الآخر النتيجة بالدقيقة 57 وتنتهي المباراة بالتعادل، قبل التوجه لركلات الترجيح وحسمها لانتر ميامي 10-9 ليتوج بلقب كأس الدوري.

عقب أسابيع قليلة فقط في نادي إنتر ميامي، أصبح النجم الأرجنتيني بالفعل في المركز الثالث في قائمة الهدافين على مر تاريخ النادي، ويفصله 20 هدفاً فقط عن مواطنه غونزالو هيغواين، الذي يحتل الصدارة.

يشار إلى أنه تم توسيع كأس الدوري، وهي بطولة سنوية بين "MLS" و "Liga MX" المكسيكي، هذا العام، لتشمل جميع الفرق في كلّ دوري.