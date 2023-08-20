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نشر الأحد ، 20 اغسطس / آب 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب نيمار دا سيلفا عن سعادته بعد أن حظي باستقبال حافل في حفل تقديمه كلاعب جديد مع نادي الهلال السعودي، والذي أقيم في استاد الملك فهد الدولي، مساء السبت.

وحضر عشرات الآلاف من مشجعي "الأزرق الهلالي" في مدرجات الملعب، وحرصوا على الترحيب بالنجم البرازيلي وترديد هُتافات خاصة به.

وكتب نيمار عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، باللغة العربية: "ليلة مبهرة، غمرتني بالسعادة، شكراً لجمهور ‎#الهلال..فخور كوني هلالي".

ولم يشارك نيمار دا سيلفا في مواجهة نادي الهلال ونظيره الفيحاء والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في ثاني جولات الدوري السعودي للمحترفين، بل شاهد المباراة من مدرجات الملعب.