دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطة مصورة انفعال بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على أحد المشجعين، في أعقاب مواجهة الفريق لنظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبيّنت اللقطة توجيه المدرب الإسباني بعض الكلمات لمشجع شاب كان يجلس في مدرجات الملعب بالقرب منه، وأشار له ساخراً بشأن ما إذا كان يريد أخد مكانه كمدير فني على دكة البدلاء، مما أثار ضحك المشجع ومن حوله.

وعقب المباراة، أوضح غوارديولا سبب انفعاله الغاضب على المشجع، إذ قال لقناة "TNT Sports" البريطانية: لقد طلب مني إجراء تبديل، فقلتُ له: تعال واجلس مكاني هنا، افعلها".

وكان بيب غوارديولا قد قاد فريق "السيتيسينز" لتحقيق الفوز على حساب نيوكاسل يونايتد، بهدف دون رد، في الجولة الثانية من مسابقة (البريميرليغ).