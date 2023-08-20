كأس العالم للسيدات.. منتخب إسبانيا يفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات 2023، بعد تغلبه على منتخب إنجلترا بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية التي أُقيمت على أرض استاد أستراليا فى مدينة سيدني، الأحد.

وجاء هدف منتخب إسبانيا عن طريق اللاعبة أولغا كارمونا في الدقيقة 29 من زمن المباراة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ويعتبر فوز منتخب إسبانيا بلقب مونديال السيدات، الذي استضافته أستراليا ونيوزيلندا، هو الأول من نوعه على مر تاريخ مشاركات الفريق في البطولة.

فيما حقق منتخب إنجلترا مركز الوصافة للمرة الأولى في أكبر بطولات العالم على صعيد لعبة كرة القدم للنساء.