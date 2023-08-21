بعد ارتباطه بنادي النصر السعودي.. ما أبرز أرقام إيميرك لابورت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكدت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية ضم نادي النصر السعودي للاعب الإسباني لنادي مانشستر سيتي، إيمريك لابورت إلى صفوفه، قادماً من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولم تذكر "الإخبارية" مدة وقيمة الصفقة، فيما قال الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، إن المدافع الإسباني سيرتبط بعقدٍ مع "العالمي" حتّى يونيو/ حزيران 2026، مقابل حصول "السيتيسينز" على رسوم مالية تقدر بـ 30 مليون يورو (32.5 مليون دولار).

ويبلغ لابورت من العمر 29 عاماً، وكان أحد العناصر الأساسية في تشكيل بيب غوارديولا خلال المواسم الماضية.

وبدأ إيمريك لابورت مسيرته مع نادي أتلتيك بلباو الإسباني، ولعب معه 222 مباراة، سجّل خلالها 10 أهداف وقدّم 6 تمريرات حاسمة.

فيما ارتدى قميص نادي مانشستر سيتي في عام 2018، ومثّل الفريق في 180 مباراة، أحرز خلالها 12 هدفاً وصنع 4 آخرين.

وحقق المدافع الإسباني عدداً من الألقاب مع "السيتيسينز"، أبرزها: الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

على الصعيد الدولي، يمتلك لابورت 22 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا، هزّ الشباك خلالها لمرة واحدة.