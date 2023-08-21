لامين يامال يدخل تاريخ الدوري الإسباني.. ومدرب نادي برشلونة يُشيد به

(CNN) -- ظهر لامين يامال، أصغر لاعب على الإطلاق يلعب لنادي برشلونة في الدوري الإسباني، لأول مرة في التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني في عمر 16 عاماً و38 يوماً فقط.

وفي أول ظهور له في مباراة نادي برشلونة وقادش مساء الأحد، أصبح يامال أيضاً أصغر لاعب يبدأ اللعب بشكل أساسي في الدوري الإسباني في القرن الحادي والعشرين.

وقال تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني، للصحفيين، عقب نهاية المباراة: "أعتقد أنه (يامال) ناضج للغاية ويمكنه بالفعل أن يصنع الفارق لنا"، مُضيفاً: "علينا الاعتناء به، لكنني أعتقد أنه جاهز، ولست خائفاً من الوثوق بالشباب".

وفي تتويج لبداية لامين يامال التاريخية، سجل نادي برشلونة هدفين متأخرين ليحقق الفوز على قادش، وهو الأول في موسم 2024/2023 بالدوري الإسباني.

ورغم أنه لم يكن في أفضل حالاته، فقد وجد فريق تشافي طريقة للفوز، إذ افتتح الشاب بيدري التسجيل في الدقيقة 82، قبل أن يضاعف فيران توريس تقدم نادي برشلونة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وقال تشافي لشبكة "Movistar Plus" في إسبانيا: "يبدو أن الكرة لن تدخل اليوم وقد فعلت ذلك، توقعنا أنه كان يوماً للاحتفاظ بالكثير من الاستحواذ، وفي الشوط الثاني، كنا أكثر صبراً، وكنا أفضل في اللعب التمركزي، وخاطرنا وتمريرة من غوندوغان إلى بيدري أعطتنا ما نحتاجه".

وكان تحقيق الفوز أمراً حيوياً بالنسبة للفريق الكتالوني بعد أن عانى بطل الدوري الإسباني في المباراة الافتتاحية للموسم ضد نادي خيتافي، إذ فرض الأخير عليه التعادل السلبي، في مباراة شهدت طرد اللاعب رافينيا في الشوط الأول.

ومع ذلك، فإن طرد رافينيا أعطى يامال الفرصة، وأثبت أنه شرارة مشرقة في فوز نادي برشلونة على قادش.

وفي الموسم الماضي، بعمر 15 عاماً وتسعة أشهر و 16 يوماً، ظهر لامين يامال لأول مرة مع الفريق الكتالوني، بعد أن حل بديلاً لغافي خلال فوز الفريق على ريال بيتيس برباعية، في أبريل/ نيسان الماضي.

ويعتبر لوكا روميرو، مهاجم نادي ريال مايوركا، الذي يلعب حالياً في نادي إسي ميلان الإيطالي، هو أصغر لاعب يشارك لأول مرة في الدوري الإسباني، وفقاً لوكالة "رويترز".

وفي عمر 15 عاماً و229 يوماً، حل روميرو كبديل خلال هزيمة فريقه من أمام نادي ريال مدريد في يونيو/ حزيران 2020، لينجح في تحطيم الرقم القياسي الطويل في الدوري الإسباني الذي يحمله لاعب نادي سيلتا فيغو السابق، فرانسيسكو باو رودريغيز، الشهير باسم سانسون، والذي ظهر لأول مرة في المسابقة عام 1939 بعمر 15 عاما و255 يوماً.