دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاثنين، توصله إلى اتفاقٍ مع اللاعب مايسون غرينوود، يقضي باستكمال الأخير لمسيرته خارج أسوار فريق "الشياطين الحمر"، رغم تبرئته من تهم الاغتصاب والاعتداء الّتي وُجهت إليه في وقت سابق من عام 2022.

وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي: "بدأت عمليتنا في فبراير/ شباط 2023، بعد إسقاط جميع التهم الموجّهة إلى مايسون، طوال الوقت، أخذنا في الاعتبار رغبات وحقوق ومنظور الضحية المزعومة إلى جانب معايير النادي وقيمه، وسعينا إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات".

وأضاف النادي: "قد تطلب ذلك منا المضي قدماً بحساسية ورعاية للحصول على أدلة ليست في المجال العام، بما في ذلك من أولئك الذين لديهم معرفة مباشرة بالقضية".

وتابع بالقول: "بناءً على الأدلة المتوفرة لدينا، خلصنا إلى أن المواد المنشورة على الإنترنت لم تقدم صورة كاملة، وأن مايسون لم يرتكب الجرائم التي اتُهم بارتكابها في الأصل، ومع ذلك، وكما يقر مايسون علناً اليوم، فقد ارتكب أخطاء يتحمل مسؤوليتها".

وأتمّ النادي: "يدرك جميع المعنيين، بما في ذلك مايسون، الصعوبات التي يواجهها في استئناف مسيرته المهنية في مانشستر يونايتد، لذلك تم الاتفاق بشكل متبادل على أنه سيكون من الأنسب له القيام بذلك بعيداً عن أولد ترافورد، وسنعمل الآن مع اللاعب لتحقيق هذه النتيجة".

وكان غرينوود (21 عاماً) قد نشأ في صفوف "الشياطين الحمر"، ولعب 129 مباراة مع الفريق الأول، سجّل خلالها 35 هدفاً وقدّم 12 تمريرة حاسمة، قبل أن يتم إيقافه في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.