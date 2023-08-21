دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بَاتَت أندية المقدمة في الدوري السعودي للمحترفين تمتلك أفضل لاعبي كرة القدم حول العالم، سيتنافسون فيما بينهم لتصدر مشهد المسابقة هذا الموسم 2024/2023.

ونجح الهلال في الظفر بخدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا مؤخراً، فيما سبق وأن تعاقد الاتحاد مع الفرنسي كريم بنزيما، والأهلي مع الجزائري رياض محرز، بينما كان البرتغالي كريستيانو رونالدو من أوائل النجوم الذين انضموا لدوري "روشن" من بوابة النصر.

وسيسعى كلّ واحد منهم للنجاح على الصعيدين الفردي والجماعي، من خلال تحقيق أفضل الأرقام وقيادة الفريق للحصول على الألقاب.

ويمتلك هذا الرباعي سجلاً مميزاً في تاريخ اللعبة الشعبية الأولى، نظراً لما حققوه مع أنديتهم السابقة في أوروبا، مما يساعدهم على التألق في المملكة العربية السعودية.

وتختلف الآراء حول اللاعب الذي سيكون صاحب التأثير الأكبر من حيث الناحية الفنية على الدوري السعودي للمحترفين، فما رأيك؟