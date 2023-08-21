أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يواجه رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس انتقادات بسبب قبلة مفاجئة على شفتي لاعبة خط وسط منتخب إسبانيا جينيفر هيرموسو، بعد أن حصلت اللاعبة البالغة من العمر 33 عامًا على الميدالية الذهبية بعد فوز الفريق في نهائي كأس العالم للسيدات على إنجلترا الأحد.

وكان روبياليس على خشبة المسرح أثناء حفل توزيع جوائز FIFA بعد المباراة النهائية، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى، بما في ذلك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو وملكة إسبانيا ليتيتسيا ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.

ويظهر روبياليس، في فيديو متداول، وهو يعانق هرموسو ثم يضع يديه على رأسها قبل أن يقبلها. ثم يضع يده على ظهرها وهي تسير بعيداً.

وقالت هيرموسو في ردها على تساؤل بشان تصرف رئيس الاتحاد الإسباني، في فيديو مباشر على إنستغرام: "حسنا، لم يعجبني الأمر".

من جانبه، أجاب روبياليس على تصرفه مع هيرموسو خلال ظهوره على "راديو ماركا" قائلا: "القبلة لجيني؟ هناك الكثير من الأغبياء. عندما يكون لدى شخصين لحظة عاطفية بدون أهمية، لا يمكننا الاستماع إلى الحماقة. نحن أبطال وأنا أبقى مع ذلك".

ومع ذلك ، نشر ألبرتو أورتيجا من صحيفة El Confidencial الإسبانية على X أن "أخذ روبياليس الكأس من اللاعبين لمنحه للملكة ليتيسيا وتقبيل جينيفر هيرموسو على فمها أمر مثير للاشمئزاز".

ولم تكن هيرموسو اللاعبة الإسبانية الوحيدة التي قبلها روبياليس في احتفالات ما بعد المباراة، فبعد أن حصل أعضاء آخرون من الفريق الإسباني على ميدالياتهم، يظهر الفيديو روبياليس وهو يقبل اللاعبات على الخدين وكذلك يضم بعضهن في ذراعه.