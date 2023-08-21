أحمد سيد "زيزو" يوضّح حقيقة رغبته بالرحيل عن نادي الزمالك المصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد أحمد سيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك المصري، على عدم رغبته بالرحيل عن صفوف الفريق، مُشيراً إلى أنه يفضّل البقاء مع "الفارس الأبيض" خلال المرحلة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في طريقه لمغادرة أسوار نادي الزمالك، هذا الصيف، بعد أن تلقى عرضاً من نادي الشباب السعودي.

وكتب "زيزو" عبر خاصية "ستوري" على حسابه في منصة إنستغرام: "للتوضيح ولحق جماهير الزمالك علي، أولا كل الشكر على الحب من جماهير الزمالك العظيمة الداعمة دائماً للنادي بشكل عام وزيزو بشكل خاص، كل ما أثار الأيام الماضية على أن رغبتي هي الرحيل عن الزمالك ما هو إلا اجتهادات السوشيال ميديا، والله أعلم من كان مصدرها".

وتابع: "رغبني كانت وستظل دائماً في مصلحة نادي الزمالك وجماهيره، وإذا كانت رغبة جماهير الزمالك وإدارة النادي في انتقالي لأي نادي للاستفادة المادية أو أيا كان السبب سأكون أول داعم لهذا القرار، ولكن رغبتي كانت وستظل هي البقاء في النادي أكبر وقت ممكن لمساعدة الفريق في أوقاته الصعبة قبل أوقات الفرح".

وأكمل لاعب الزمالك: "يجب أن تعلم جماهير الزمالك أن لاعبين الفريق يتحملون جزءا من الموسم الماضي ولكن مع لاعبين آخرين لكان الوضع أكثر سوءا، تعودت أن أكون صريحاً وأن أتق الله في كل كلمة وكل موقف مهما كانت عواقبه، ما مضى فا هو ماضي ويجب أن نتكاتف من أجل كيان كبير اسمه نادي الزمالك".

وقضى أحمد سيد "زيزو" ما يقرب 4 سنوات مع "الفارس الأبيض" إلى الآن، لعب خلالها 200 مباراة، وسجّل 65 هدفاً وقدّم 53 تمريرة حاسمة.