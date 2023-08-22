دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار هدف مذهل سجله لاعب نادي العربي السعودي، أولا جون، في دوري "يلو" (دوري الدرجة الأولى) تفاعلا واسعا على "إكس" الثلاثاء.

وفي مباراة العربي ضد هجر في دوري "يلو" وعند الدقيقة 14 من عمر المباراة سدد اللاعب الهولندي من أصول ليبيرية، أولا جون، كرة من قبل منتصف الملعب لتسكن شباك حارس هجر.

ونشر النادي مقطعا للهدف عبر صفحته الرسمية على "إكس" وعلق عليها بالقول: "اولا جووون يا مجنووون".

ووصف مستخدمون للمنصة الهدف بأنه "تاريخي، إذ قال الناقد محمد البكيري: "يا لجنون كرة القدم... المحترف (اولا جون) لاعب نادي العربي السعودي.. يسجل هدف عالمي تاريخي... خياااال".

وقال الإعلامي خضير البراق: "هدف تاريخي في دوري يلو من لاعب نادي العربي الهولندي أولا جون في مرمى هجر ضمن مباريات الجولة الثانية من دورينا عند الدقيقة 15. جميل يا أولا و جميل يا دوري الأولى".

ويحتل العربي المركز الأول في دوري "يلو" برصيد 6 نقاط من مباراتين، وقد حقق الفريق الفوز على هجر برباعية نظيفة.