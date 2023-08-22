دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتاب كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، الغضب، خلال مواجهة الفريق لنظيره شباب الأهلي الإماراتي، في الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا.

ففي الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول، طالب النجم البرتغالي الحكم باحتساب ركلة جزاء بعد زعمه لمس لاعب المنافس للكرة بيده داخل الصندوق.

وبعد مرور دقيقتين فقط، انفعل رونالدو على الحكم بعد عدم احتسابه ركلة جزاء أخرى بسبب إعاقته داخل الصندوق.

وظهرت علامات الغضب على وجه كريستيانو رونالدو عند خروجه من أرضية الملعب مع إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، وقام بدفع أحد الأشخاص.

وتشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع نهاية أول 45 دقيقة من المباراة.