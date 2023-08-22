دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال ميكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، إن غابرييل ماغالايش سيلعب الكثير من المباريات في المرحلة المقبلة، في إشارة إلى استمراره مع "الغانرز"، بالتزامن مع تقارير صحفية زعمت أن اللاعب ضمن دائرة اهتمامات نادي اتحاد جدة السعودي.

وأجاب المدرب البالغ من العمر 41 عاماً على سؤال، عمّا إذا كان عدم البدء بغابرييل في التشكيل الأساسي لنادي أرسنال ومشاركته كبديل خلال مواجهة نادي كريستال بالاس، بسبب العروض التي تلقاها اللاعب وإمكانية مغادرته أسوار الفريق.

قال أرتيتا: "لا شيء على الإطلاق، الأمر يتعلق بالمباريات التي كنا نتوقعها، وكيف سندافع ونهاجم وما أعتقد أنه أفضل شيء"، مُضيفاً: "لقد لعب في المباراتين وساعدنا على الفوز في المباراتين لأسباب مختلفة، لقد كان جيداً حقاً اليوم، لقد سيطر تماماً على منطقة الجزاء عندما دخل".

وأكد ميكل أرتيتا، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن غابرييل ماغالايش "سيلعب الكثير من المباريات" هذا الموسم.